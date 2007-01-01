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Общество 2017
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Дело Нурай в центре внимания (ОБНОВЛЕНО)

2017 Январь 08 ( Воскресенье )  21:02:21
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Госкомитет по делам семьи, матери и ребенка Азербайджанской Республики  после сегодняшнего изучения обстоятельств по делу Нурай  Байрамзаде  пришел к выводу о нецелесообразности выполнения процедур вытекающих  из  судебных решений, как нарушающих  права ребенка, данных  ей законодательством Азербайджана и международными актами в сфере защиты детей.

В распространенном по этому случаю сообщении указывается, что «согласно законодательству АР и международным конвенциям все физические и юридические лица в своей деятельности  должны ставить выше всего интересы детей и создавать условиях для реализации их прав.  Выполнение решений  не должны наносить ущерба жизни, развитию и здоровью детей».

Госкомитет сообщил, что в связи с этим делом был установлен контакт   с Минюстом. Министерство сообщило, что ведет служебное расследование в связи с инцидентом  и по его результатом будут предприняты шаги в соответствии с  законодательством.

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2017 Январь 08 (Воскресенье) 18:39:26

Министерство юстиции распространило  официальное разъяснение в связи с исполнением судебного решения о передаче 10-летней Нурай Байрамзаде, которая проживает со своей тетей Мехрибан Эльдаровой и бабушкой с материнской стороны, биологическому отцу Авазу Байрамову.

Ранее в социальных  сетях  и СМИ было распространено видео о грубом исполнении решения суда судебными исполнителями 6 января. Особый резонанс случай получил после заявления депутата от Губинского района Вахида Ахмедова.

В сообщении указывается, что после смерти матери в 2010 году  Нурай проживала со своей тетей и бабушкой, которые воспрепятствовали ее дальнейшей жизни с отцом Авазом Байрамовым.

В 2012 году Байрамов обратился в суд, который установил его права на ребенка. Это судебное решение было подтверждено высшими судебными инстанциями.

Минюст отмечает, что в тот же день, 6 января,  вне здания суда ребенка вновь отобрали у отца. По факту полиция ведет следствие.

Сегодня же в Губу для расследования вокруг дела Нурай прибыли представители Госкомитета по вопросам матери и ребенка, а также группа депутатов.

30 декабря прошлого года Нурай обратилась за помощью к президенту республики. Она отмечала, что биологический отец развелся с ее материю Рубабой Худавердиевой спустя два месяца после ее рождения, когда узнал, что жена больна раком. Он создал вторую семью. После рождения Нурай жила с материю до ее смерти в 2010 году, а затем в семье своей тети, которая ухаживала все это время за больной матерью и воспитывала Нурай как дочь.

Нурай попросила президента защитить ее от биологического отца и судебных исполнителей.—0-

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