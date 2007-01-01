

azertag

Дело Нурай в центре внимания (ОБНОВЛЕНО)

2017 Январь 08 ( Воскресенье ) 21:02:21

Госкомитет по делам семьи, матери и ребенка Азербайджанской Республики после сегодняшнего изучения обстоятельств по делу Нурай Байрамзаде пришел к выводу о нецелесообразности выполнения процедур вытекающих из судебных решений, как нарушающих права ребенка, данных ей законодательством Азербайджана и международными актами в сфере защиты детей.

В распространенном по этому случаю сообщении указывается, что «согласно законодательству АР и международным конвенциям все физические и юридические лица в своей деятельности должны ставить выше всего интересы детей и создавать условиях для реализации их прав. Выполнение решений не должны наносить ущерба жизни, развитию и здоровью детей».

Госкомитет сообщил, что в связи с этим делом был установлен контакт с Минюстом. Министерство сообщило, что ведет служебное расследование в связи с инцидентом и по его результатом будут предприняты шаги в соответствии с законодательством.

* * *

2017 Январь 08 (Воскресенье) 18:39:26

Министерство юстиции распространило официальное разъяснение в связи с исполнением судебного решения о передаче 10-летней Нурай Байрамзаде, которая проживает со своей тетей Мехрибан Эльдаровой и бабушкой с материнской стороны, биологическому отцу Авазу Байрамову.

Ранее в социальных сетях и СМИ было распространено видео о грубом исполнении решения суда судебными исполнителями 6 января. Особый резонанс случай получил после заявления депутата от Губинского района Вахида Ахмедова.

В сообщении указывается, что после смерти матери в 2010 году Нурай проживала со своей тетей и бабушкой, которые воспрепятствовали ее дальнейшей жизни с отцом Авазом Байрамовым.

В 2012 году Байрамов обратился в суд, который установил его права на ребенка. Это судебное решение было подтверждено высшими судебными инстанциями.

Минюст отмечает, что в тот же день, 6 января, вне здания суда ребенка вновь отобрали у отца. По факту полиция ведет следствие.

Сегодня же в Губу для расследования вокруг дела Нурай прибыли представители Госкомитета по вопросам матери и ребенка, а также группа депутатов.

30 декабря прошлого года Нурай обратилась за помощью к президенту республики. Она отмечала, что биологический отец развелся с ее материю Рубабой Худавердиевой спустя два месяца после ее рождения, когда узнал, что жена больна раком. Он создал вторую семью. После рождения Нурай жила с материю до ее смерти в 2010 году, а затем в семье своей тети, которая ухаживала все это время за больной матерью и воспитывала Нурай как дочь.

Нурай попросила президента защитить ее от биологического отца и судебных исполнителей.—0-