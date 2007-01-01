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Общество 2017
Прокуратура об убийстве в “Dəmirci Tower” (ОБНОВЛЕНО)

Прокуратура об убийстве в “Dəmirci Tower” (ОБНОВЛЕНО)

2017 Январь 07 ( Суббота )  22:12:59
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Убийство в офисе компании «Иракские авиалинии» в бизнес-центре “Dəmirci Tower” совершено на почве личной неприязни, говорится в сообщении прокуратуры города Баку.

Согласно тому же источнику, работающий водителем в  азербайджанском представительстве компании «Иракские авиалинии»,  гражданин Азербайджана 1989 года рождения Баширов Эльшан Рафаят оглу в результате спора на основе личной неприязни, преднамеренно убил менеджера по продажам  этой структуры Агаали Али Валид оглу.  Баширов  застрелил Агаали выстрелив в него  пять раз из принадлежащего ему ружья типа "Винчестер».

По факту начато уголовное дело по статье 120.1- (умышленное убийство) УК АР.

Баширов сдался полиции, сдав  орудие преступления. Следствие продолжается.

Отметим, что брат убитого является работником посольства Ирака в Баку. Это подтверждается и в заявлении посольства Ирака. В то же время, посольство заявило, что инцидент не имеет отношения к посольству.—06D--

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2017 Январь 07 (Суббота) 15:42:38

В субботу днем  в Баку, бизнес-центре “Dəmirci Tower”, расположенном  возле станции метро «Хатаи» было  совершено убийство.

Как передает Turan,  инцидент произошел на третьем этаже здания, в офисе компании «Иракские авиалинии».

По словам очевидцев, в  офисе  раздались несколько выстрелов.  Спустя полчаса на место происшествия прибыли сотрудник  полиции. По официальной информации,  житель Баку Эльшан Рафаят оглу Баширов, работающий в компании водителем,  застрелил  менеджера по продажам Али Валид оглу Агалы

 Баширов сдался полиции без сопротивления. В полиции сообщили, что Баширов произвел  несколько выстрелов из  охотничьего ружья   «Винчестер» в Агалы. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

 

 

 

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