



Прокуратура об убийстве в “Dəmirci Tower” (ОБНОВЛЕНО)

2017 Январь 07 ( Суббота ) 22:12:59

Убийство в офисе компании «Иракские авиалинии» в бизнес-центре “Dəmirci Tower” совершено на почве личной неприязни, говорится в сообщении прокуратуры города Баку.

Согласно тому же источнику, работающий водителем в азербайджанском представительстве компании «Иракские авиалинии», гражданин Азербайджана 1989 года рождения Баширов Эльшан Рафаят оглу в результате спора на основе личной неприязни, преднамеренно убил менеджера по продажам этой структуры Агаали Али Валид оглу. Баширов застрелил Агаали выстрелив в него пять раз из принадлежащего ему ружья типа "Винчестер».

По факту начато уголовное дело по статье 120.1- (умышленное убийство) УК АР.

Баширов сдался полиции, сдав орудие преступления. Следствие продолжается.

Отметим, что брат убитого является работником посольства Ирака в Баку. Это подтверждается и в заявлении посольства Ирака. В то же время, посольство заявило, что инцидент не имеет отношения к посольству.—06D--

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2017 Январь 07 (Суббота) 15:42:38

В субботу днем в Баку, бизнес-центре “Dəmirci Tower”, расположенном возле станции метро «Хатаи» было совершено убийство.

Как передает Turan, инцидент произошел на третьем этаже здания, в офисе компании «Иракские авиалинии».

По словам очевидцев, в офисе раздались несколько выстрелов. Спустя полчаса на место происшествия прибыли сотрудник полиции. По официальной информации, житель Баку Эльшан Рафаят оглу Баширов, работающий в компании водителем, застрелил менеджера по продажам Али Валид оглу Агалы

Баширов сдался полиции без сопротивления. В полиции сообщили, что Баширов произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья «Винчестер» в Агалы. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.