



Руфата Сафарова перевели в колонию N9

2017 Январь 07 ( Суббота ) 13:13:54

Бывший следователь Зардобской районной прокуратуры Руфат Сафаров 6 января был переведен из СИЗО в колонию номер 9, где содержатся бывшие работники правоохранительных органов. Об этом Turan сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, в последние дни в СИЗО к Сафарову поместили рецидивиста, проведшего в тюрьмах 25 лет, который пытался провоцировать Руфата на конфликт.

Как отметил адвокат, после обращений к руководству Пенитенциарной службы и широкого освещения данного вопроса в СМИ, Сафарова, наконец, перевели в колонию.

* Руфат Сафаров был осужден в сентябре 2016 год к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, а до того его уволили из прокуратуры «за нарушение норм поведения». 22 декабря апелляционный суд оставил в силе приговор в отношении Сафарова.

Его отец – бывший активист правящей партии Эльдар Сабироглу, который долгое время был членом парламента , а затем пресс-секретарем Министерства обороны, после увольнения стал критиковать главу президентской администрации Рамиза Мехтиева за бездарность, после чего и начались гонения на Руфата Сафарова. -06B-