



Осадки не ожидаются

2017 Январь 07 ( Суббота ) 13:02:57

В воскресенье в Баку и на Апшероне сохранится пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит ночью +1+4 градуса, а днем будет до +14, сообщили синоптики.

Указанный температурный режим сохранится и в понедельник. В последующие дни температура воздуха понизится на несколько градусов, однако осадков по- прежнему не будет.

По районам страны 8 января также осадков не будет, ночью от – 2 градусов мороза до +3. Днем +10+14, а местами до +17 градусов.

В горах ночью будет - 2 мороза, днем +4+9 градуса.—06D—