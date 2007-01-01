



Акция протеста перед президентской администрацией

2017 Январь 06 ( Пятница ) 17:33:23

6 января группа граждан провела акцию протеста перед зданием парламента, а затем и президентской администрации.

Люди приковали себя цепями друг к другу и подняли лозунги с требованием решения их проблем. Однако они были задержаны и препровождены в здание администрации, сообщило радио «Азадлыг».

Задержаны также трое журналистов, освещавших ход акции.

Протестующие являются рядовыми гражданами, которые жалуются на несправедливые судебные решения, незаконные аресты, захват имущества и пр.нарушения их прав со стороны госчиновников.

Однако из протестующих – Латифа Зейнаддинова утверждает, что ее 13 летнюю дочь похитили и 2 года подвергали сексуальной эксплуатации. Она обвиняет в этом полицию Апшеронского района.

Другой жалобщик, Эльдар Исмайлов заявил, что 2 года назад сотрудники МНБ похитили его вместе с отцом и вымогали деньги. После того, как Исмайловы подали жалобу , против них же возбудили уголовное дело.

Отметим, что эти граждане уже долгое время курсируют между генпрокуратурой, МВД, Кабмином и Минюстом, но нигде не могут найти справедливости. После этого они решились провести акцию перед администрацией главы государства.-03D-