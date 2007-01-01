



Движение автомобилей на ряде улиц Баку ограничивается

2017 Январь 06 ( Пятница ) 16:19:06

В связи с ремонтными работами с 6 января по 9 января вводится ограничение на движения автомобилей на ряде улиц столицы.

Так, в связи с разбором рельс на пересечении проспектов Нефтчиляр и Нобеля, эта дорога будет закрыта частично.

В связи с проведением водопровода будет закрыт участок улицы Джафар Хандана между улицами Шовкат Мамедовой и Ибрагимпаша Дадашева.

Ограничение движения коснется и улицы Наджафа Нариманова, где укладывают асфальт. –71D-