



Падение атмосферного давления негативно повлияет на метеозависимых

2017 Январь 06 ( Пятница ) 15:51:55

7 января погода в Баку и на Апшероне будет без осадков при юго-западном ветре.

Температура воздуха ночью составит +2+5, а днем +8+13 градусов.

По районам страны также осадки не ожидаются при западном ветре.

Температура воздуха ночью составит от -1 градуса мороза до +14 градусов днем.

В горах будет до -5 градусов мороза ночью и +2+7 градусов днем.

7 января ожидается резкое снижение атмосферного давления и южный ветер, что окажет неблагоприятное влияние на метеозависимых людей, сообщили синоптики. -02D-