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Общество 2017
Падение атмосферного давления негативно повлияет на метеозависимых

Падение атмосферного давления негативно повлияет на метеозависимых

2017 Январь 06 ( Пятница )  15:51:55
Azərbaycan

7 января погода в Баку и на Апшероне будет без осадков при юго-западном ветре.

Температура воздуха ночью составит +2+5, а днем +8+13 градусов.

По районам страны также осадки не ожидаются при западном ветре.

Температура воздуха ночью составит от -1 градуса мороза до +14 градусов днем.

В горах будет до -5 градусов мороза ночью и +2+7 градусов днем.

7 января ожидается резкое снижение атмосферного давления и южный ветер, что окажет неблагоприятное влияние на метеозависимых людей, сообщили синоптики. -02D-

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