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Общество 2017
Прокурор призвал осудить оппозиционного активиста на 6 лет

Прокурор призвал осудить оппозиционного активиста на 6 лет

2017 Январь 05 ( Четверг )  18:14:31
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  5 января в Бакинском суде  по тяжким преступлениям  на процессе по делу активиста движения NİDA Эльгиза Гахрамана, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, с заключительным словом выступил гособвинитель. Он призвал осудить активиста на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

В материалах уголовного дела единственным доказательством того, что Гахраман занимался наркоторговлей является оперативная информация, поступившая в ГУБОП. Даже в показаниях, выбитых у Гахраманова под пытками указывается, что он «нашел»  наркотики и хотел использовать «в целях личного пользования».

В ходе суда  никаких доказательств Гахраману предъявлено не было. Сам активист и его адвокат заявили, что признания у него выбивались под пытками.

Истинная причина ареста Гахрамана – иронический пост в Фейсбуке, где он написал, что сравнение сына Ильхама Алиева с шахом Исмаилом - смешно. –06D--

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