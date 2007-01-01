



Поиски 9 нефтяников так и не дали результата

2017 Январь 05 ( Четверг ) 17:30:40

По прошествии 25 дней, поиски 9 пропавших нефтяников в Гарадагском районе, результатов не дали. Напомним, что в тот день штормовой ветер снес часть металлической эстакады и жилой вагон с 10 нефтяниками. Спустя сутки тело одного из них было обнаружено спасателями. Найти остальных не удалось.

Специальный штаб, созданный для поисковых работ, привлек для этой цели более 10 судов, вертолеты и водолазов, однако это не помогло. Поиск пропавших нефтяников продолжается круглые сутки, говорится в сообщении штаба. -02D-