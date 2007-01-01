

На улицах появятся отдельные полосы для автобусов 2017 Январь 05 ( Четверг ) 16:21:07

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На улицах Баку будут созданы специальные полосы для движения пассажирских автобусов, говорится в сообщении Транспортного агентства столицы. Это будет сделано с целью обеспечения безопасности и бесперебойности движения пассажирского транспорта. Ранее подобная инициатива была выдвинута со стороны Комиссии Кабинета министров по безопасности дорожного движения. Первоначально отдельные полосы для автобусов появятся на проспектах: Бабек, Ходжалы, Нобель и Гянджа, а также на улицах: Микяила Усейнова, Физули, Раджабли , М.Алиева и Ю. Сафарова. Полосы будут обозначены специальным дорожным знаком, говорится в сообщении. -02В-