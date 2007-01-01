AZ

RU

EN





 
Общество 2017
На улицах появятся отдельные полосы для автобусов

На улицах появятся отдельные полосы для автобусов

2017 Январь 05 ( Четверг )  16:21:07
English Azərbaycan

На улицах Баку будут созданы специальные полосы для движения пассажирских автобусов, говорится в сообщении Транспортного агентства столицы.

Это будет сделано с целью обеспечения безопасности и бесперебойности движения пассажирского транспорта.

Ранее подобная инициатива была выдвинута со стороны Комиссии Кабинета министров по безопасности дорожного движения.

Первоначально отдельные полосы для автобусов появятся на проспектах: Бабек, Ходжалы, Нобель и Гянджа, а также на улицах: Микяила Усейнова, Физули, Раджабли , М.Алиева и Ю. Сафарова.

Полосы будут обозначены специальным дорожным знаком, говорится в сообщении. -02В-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com