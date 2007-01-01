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Общество 2017
Эльдар Сабироглу заявляет об угрозе его сыну в Кюрадаханском СИЗО

Эльдар Сабироглу заявляет об угрозе его сыну в Кюрадаханском СИЗО

2017 Январь 05 ( Четверг )  15:54:01
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Бывший депутат Эльдар Сабироглу заявил об угрозах его сыну – бывшему следователю прокуратуры Руфату Сафарову в Кюрдаханском СИЗО.

В беседе с корреспондентом Turan он заявил, что, несмотря на решение апелляционного суда о вступлении в силу приговора Сафарову, его до сих пор не перевели в колонию и содержат в СИЗО.

Кроме того, в камеру к Сафарову поместили рецидивиста, отсидевший 25 лет, который пытается втянуть Руфата в конфликт.

Сабироглу  обращался в отдел общественных связей Пенитенциарной службы, но его заверили, что оснований для беспокойства нет.

«Либо против Руфата готовят провокацию, либо хотят создать инцидент, чтобы возбудить против него новое дело.  Я глубоко обеспокоен судьбой моего сына и прошу руководство Минюста принять срочные меры», - сказал Сабироглу.

Адвокат Бахруз Байрамов считает неправомерным содержание Сафарова с рецидивистом в одной камере. «Неправильно содержать вместе впервые осужденного с рецидивистом, и во-вторых, не принято содержать вместе бывшего работника прокуратуры с  неоднократно судимыми, которые агрессивно настроены против правоохранителей», - сказал Байрамов.

Он отметил, что после решения апелляционного суда, осужденного должны в течение 21 дня перевести в колонию.

В свою очередь, глава отдела связей с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов  подтвердил Turan, что Сабироглу действительно обращался к нему и ему были предоставлена соответствующее разъяснение. 

По словам Садыгова, заявление Сабироглу не отражает реальность и ошибочно. С Руфатом Сафаровым  в одной камере содержатся бывшие работники правоохранительных органов.

* Руфат Сафаров был осужден в сентябре 2016 год к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки,  а до того его уволили из прокуратуры  «за нарушение норм поведения».  22 декабря апелляционный суд оставил в силе приговор в отношении Сафарова.

Его отец – бывший активист правящей партии Эльдар Сабироглу, который долгое время был членом парламента , а затем пресс-секретарем Министерства обороны,  после увольнения стал критиковать  главу президентской администрации  Рамиза Мехтиева за бездарность, после чего и начались гонения на Руфата Сафарова. -В06-

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