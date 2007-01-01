

Российской мафией будет править коалиция 2017 Январь 05 ( Четверг ) 14:07:08



Прежний «глава» преступного мира «вор в законе» Захарий Калашов, как уже окончательно ясно, на свободу выйдет не скоро. На вакантное место образовалась весьма интересная «связка» претендентов — «законники» Владимир Тюрин и Лаша Шушанашвили, которые, как выясняется, сейчас ведут переговоры о коалиции. Приход нового «вора № 1», впрочем, явно будет бескровным. А вот от представителей азербайджанских кланов оперативники ждут гангстерских воин. Тем более, один из кланов почти официально взял на себя устранение мафиози Ровшана Джаниева. В ожидании нового босса Самый влиятельный «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро молодой) был арестован в августе 2016 года, и первоначально в криминальном мире не обсуждалось имя его возможного сменщика. Все полагали, что Шакро, благодаря своим связям, деньгам и влиянию, отделается крайне непродолжительным пребыванием в СИЗО. Какие только ресурсы и люди не подключались к данному процессу, какие только суммы не предлагались, какие хитрые ходы не придумывались. В какие-то моменты казалось, что ситуацию удастся переломить. Однако все усилия, вложения, переговоры, запугивания к нужному итогу не приводили. К ноябрю уже и ближайшие соратники Калашова поняли, что босса они скоро не увидят, и в полном составе покинули РФ. В мафиозном мире подобное «озарение» произошло еще раньше, когда начались закулисные обсуждения, кто станет следующим «боссом всех боссов». В частности, «всплыл» из небытия весьма необычный претендент — уже подзабывшийся племянник Аслана Усояна (Дед Хасан, прежний «босс всех боссов», убитый снайпером в 2013 году) «законник» Дмитрий Чантурия (Мирон). Известно, что Усоян в отдаленной перспективе видел его своим преемником. После гибели Деда Хасана Мирона пытались посадить на «трон», но особым успехом это не увенчалось. Когда на вакантное место пришел Захарий Калашов, то он отнесся к Чантурии почти по-родственному. (Оба они, как и Дед Хасан, являются курдами-езидами). Но рекомендовал набираться опыта, ни в каких крупных «разборках» не участвовать и вообще поменьше «светится». Что Мирон старательно и делал все это время. Как рассказали «Росбалту» источники в правоохранительных органах, недавно Чантурия в узком кругу объявил, что именно он будет заменять Шакро на время его отсидки. Объяснив это тем, что является преемником по курдо-езидской линии, все бизнесмены, работавшие «под Дедом Хасаном», сейчас находятся «под ним» и он может обеспечить себе поддержку значительной части бывшего клана Усояна. Однако, источники «Росбалта» крайне скептически относятся к перспективам Мирона стать «боссом всех боссов», даже если его кандидатуру будет лоббировать из застенков Шакро Молодой. По другой причине выбыли из претендентской «гонки» представители кутаисского криминального клана, в войне с которым и погиб Дед Хасан. Один лидер этого клана, Тариел Ониани (Таро), отбывает длительный срок, после которого, скорее всего, будет выслан из страны. Другой лидер, Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский), только недавно получил пожизненный запрет на въезд в Россию. Известно, что «трон» был бы не прочь занять влиятельный «законник» Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский). Тем более, его пятилетний запрет на въезд в РФ закончился. Но, по данным «Росбалта», Лаше дали понять, что его появление в России может закончится задержанием. По большому счету из находящихся в России возможных претендентов на место «вора в законе № 1» остались только представители славянского клана. По данным «Росбалта», предварительные переговоры велись с «законниками» Алексеем Петровым (Петрик) и Олегом Шишкановым (Шишкан). Первый категорически отказался, второй тоже, скорее всего, на первые роли выходить не будет, если только в качестве консультанта нового «вора № 1». Петрик и Шишкан оговорились, что не будут возражать, если «боссом всех боссов» станет их коллега Владимир Тюрин (Тюрик). Последний от возможного восхождения на трон отказываться не стал. А дальше стали происходить весьма занятные события. Как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, вначале «вор в законе» Юрий Пичугин (Пичуга, бывший участник клана Деда Хасана) был замечен в нескольких длительных командировках в Греции, где проводил время в обществе Лаши Шушанашвили. А по возвращению в Москву непременно часто и долго о чем-то беседовал с Тюриком. А на дне рождения последнего, состоявшемся 25 ноября, Пичуга вообще был самым почетным гостем. Таким образом, во главе российского криминального мира может образоваться весьма интересная схема. Официальным «боссом всех боссов» станет Владимир Тюрин, у которого с одной стороны будет мощное плечо Шишкана, с другой, не менее мощное, плечо Лаши. Ну, а «правой рукой» Тюрика станет уже упомянутый Пичуга. В любом случае источники агентства уверены, что приход нового «босса всех боссов» не будет сопровождаться кровопролитием и все пройдет довольно мирно. Азербайджанская мафия готовится к войне Серьезных проблем в 2017 году оперативники ожидают от представителей азербайджанских криминальных кланов. Сейчас в московском регионе образовался мощный единый клан, в который входят «законники» Надир Салифов (Лоту Гули), Вагиф Сулейманов (Вагиф) и Рашад Исмаилов (Рашад Гянджинский). Объединило их противостояние «вору в законе» Ровшану Джаниеву (Ровшан Лянкоранский), которое закончилось тем, что Джаниев в августе 2016 года был застрелен в Стамбуле. Сначала в криминальном мире объявили о мотивах преступления — это месть за расправу в Москве над «королем зелени» Джамбулатом Шамиль-оглы. А буквально накануне Нового года обозначился гангстер, который взял на себя ответственность за организацию операции против Ровшана. Рашад Исмаилов, являвшийся близким другом Джамбулата, в узком кругу объявил, что это по его приказу Джаниева отправили на тот свет. Впрочем, источники «Росбалта» не сомневается, что без помощи Вагифа и Лоту Гули Рашаду было бы не провернуть подобную операцию. В результате именно эта троица «воров в законе» поделила почти все объекты в Москве, ранее подконтрольные Ровшану. Собеседники агентства крайне сомневаться в том, что подобный триумвират сможет мирно существовать долгое время. Особенно на фоне разговоров о том, что в 2017 году Салифон, отбывающий в Азербайджане гигантский срок, может выйти на свободу. «Лоту Гули сегодня тебе друг и союзник, а завтра неожиданно может стать злейшим врагом и начать на тебя охоту. Таких случаев было полно. Это понимают и Вагиф с Рашадом, которые обладают совершенно разного склада характерами с Салифовым. Поэтому образовавшаяся связка непременно в 2017 году разрушится. И тогда начнется „война“ между бывшими союзниками», — полагает один из источников «Росбалта» в правоохранительных органах. По его словам, также сейчас начал проявлять активность криминальный клан Али Алиева (родной брат «авторитета» Заура Алиева по кличке Зайка, отбывающего длительный срок), участники которого при любом случае любят хвататься за оружие. Собеседник агентства предлагает не списывать со счетов и злейшего врага Лоту Гули «вора в законе» Али Гейдарова (Альберт Рыжий). Он был задержан в 2014 году, уже два года находится под следствием, перспективы которого выглядят несколько туманными. Так что нельзя исключить, что в обозримом будущем Альберт Рыжий может рассчитывать на освобождение. «Выйдет он или нет, в любом случае спокойной жизни в азербайджанских кланах ждать не стоит. Скорее всего будут и „разборки“, и стрельба», — полагает источник «Росбалта» Юрий Вершов http://www.rosbalt.ru