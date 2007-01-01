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Общество 2017
Безвременно ушел из жизни журналист Намик Ибрагимов

Безвременно ушел из жизни журналист Намик Ибрагимов

2017 Январь 04 ( Среда )  19:51:13

Безвременно ушел из жизни известный азербайджанский  журналист Намик Ибрагимов.

Он скончался после продолжительной болезни 4 января в возрасте 47 лет.

Почти четверть века Намик Ибрагимов проработал в различных русскоязычных СМИ страны. Журналистскую известность он получил в годы  работы в популярной газете «Зеркало», где длительное время руководил отделом криминальных новостей.

Похороны Намика Ибрагимова состоятся 5 января.

Allah rəhmət eləsin 

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