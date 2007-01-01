

Безвременно ушел из жизни журналист Намик Ибрагимов 2017 Январь 04 ( Среда ) 19:51:13



Безвременно ушел из жизни известный азербайджанский журналист Намик Ибрагимов. Он скончался после продолжительной болезни 4 января в возрасте 47 лет. Почти четверть века Намик Ибрагимов проработал в различных русскоязычных СМИ страны. Журналистскую известность он получил в годы работы в популярной газете «Зеркало», где длительное время руководил отделом криминальных новостей. Похороны Намика Ибрагимова состоятся 5 января. Allah rəhmət eləsin