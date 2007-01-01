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Общество 2017
Психолог предупреждает о возможном росте суицидов

Психолог предупреждает о возможном росте суицидов

2017 Январь 03 ( Вторник )  13:21:31
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В последние 3-4 года число суицидов в Азербайджане обрело лавинообразный характер и продолжает расти. Об этом Turan сообщил эксперт-психолог Азад Исазаде.

По его словам, причин ведущих к самоубийствам много, однако всякие комментарии на сей счет будут субъективными суждениями.

Ибо в стране нет специализированной структуры, которая исследовала бы эту проблему системно, обобщала бы статистику.

Не обязательно, что это должна быть государственная структура. Это может быть и какой-либо исследовательский центр.

Главное чтобы существовала структура, которая координировала бы  исследования и статистику в данной сфере.

Поскольку нет комплексных исследований, и причины суицидов не устанавливаются, проблема обретает характер «эпидемии».

По его словам, к самоубийствам людей подталкивают не только социально-материальные проблемы. Возможно воздействие иных факторов.

«Если не будет системного исследования суицидов, то число самоубийств будет расти высокими темпами», - сказал эксперт.—05C06--

 

 

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