



Лейла Юнус объявлена «Правозащитником года»

2017 Январь 03 ( Вторник ) 10:23:18

Азербайджанский “Центр мониторинга политзаключенных” объявил директора Института мира и демократии Лейлу Юнус «Правозащитником года». Она удостоена этого звания за многолетнюю самоотверженную работу по защите прав человека, а также усилия по информированию международного сообщества о проблеме политзаключенных в Азербайджане в 2016 году, говорится в сообщении Центра.

«Несмотря на давление и репрессии со стороны властей, арест и пытки, подрыв здоровья, Лейла Юнус, не была сломлена и продолжает работу в этой самом важном для демократии направлении», - сказал Turan глава НПО “Центр мониторинга политзаключенных».

«Мы, желаем Лейле ханум крепкого здоровья и успехов. Почетная грамота о присуждении ей звания «Правозащитник года» будет ей вручена от имени бывших политических заключенных», - сказал Гасанов.

Отметим, что в 2013 году Лейла Юнус была награждена орденом Кавалера Почетного легиона Франции за борьбу за права человека, а также удостоена международной премии имени Теодора Хеккера. (Премия Хеккера вручается каждые два года людям, проявившим мужество и доблесть в защите свободы, демократии, мира и идеалов гуманизма.)

Лейла Юнус и ее супруг, политолог Ариф Юнус были арестованы летом 2014 г. и осуждены соответственно к 8,5 годам и 7 годам лишения свободы. Впоследствии, в декабре 2015 г. реальные сроки им были заменены на условное наказание. В апреле 2016 г. они выехали на лечение за рубеж.

27 декабря Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил их кассационную жалобу и вернул дело в Бакинский апелляционный суд.

Центр мониторинга политзаключенных был учрежден в октябре 2014 г. группой бывших «узников совести». —06D--