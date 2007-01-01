



Пять граждан Камеруна погибли в Баку

2017 Январь 02 ( Понедельник ) 11:25:53

1 января в Ясамальском районе Баку на съемной квартире обнаружены тела пяти граждан Камеруна, говорится в сообщении МЧС.

Причина смерти не сообщается, как и точный адрес и то, чем занимались в Баку африканцы. Известно лишь, что они арендовали квартиру.

Можно предположить, что эти люди могли отравиться угарным газом. Не исключается также и криминальная версия, учитывая частое участие африканцев в наркоторговле.

МВД пока не комментирует данный факт.-02D-