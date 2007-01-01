AZ

RU

EN





 
Политика 2017

«Референдум» в Карабахе не влияет на урегулирование – МИД РФ

2017 Февраль 17 ( Пятница )  13:02:20
English Azərbaycan

 Россия не считает, что мирное урегулирование вокруг Нагорного Карабаха может зависеть от проведения запланированного "конституционного референдума" в регионе. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

 
«Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства.
 Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого "конституционного референдума», - заявили в Департаменте. -16D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com