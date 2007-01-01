



Встреча Данфорд-Герасимов готовилась несколько месяцев (ОБНОВЛЕНО)

2017 Февраль 17 ( Пятница ) 01:27:05

Генерал корпуса морской пехоты, председатель Объединенного комитета начальников штабов Джо Данфорд и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов обсудили на встрече в Баку в четверг широкий круг вопросов.

Военные лидеры обменялись мнением об американо-российских военных отношениях и международной ситуации в области безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в других ключевых регионах.

США и российские военные предприняли усилия по повышению безопасности военных действий с целью уменьшения риска непреднамеренных инцидентов.

Они также договорились усилить контакты с целью обеспечения стабилизирующих мер. Об этом говорится в сообщении представителя Пентагона, опубликованном на сайте военного ведомства США.

Это была первая личная встреча этих двух военных начальников , которые ранее говорили по телефону.

"Важно видеть лицо человека, с которым ты говоришь",- сказал участник беседы, генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи.

"Хотя нам никогда не было трудно связаться по телефону, но есть определенное преимущество сидеть и смотреть на собеседника за столом", - отметил Маккензи.

Это была первая встреча на этом уровне с января 2014 года, когда Герасимов встречался с тогдашним председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Мартином

Демпси в Брюсселе.

После той встречи в мире произошли серьезные события: Россия незаконно аннексировала Крым, вмешались в конфликт в восточной Украине, и направила свои войска, самолеты и корабли в Сирию на поддержку режима Башира Асада. Кроме того, российские корабли и самолеты провокационно и опасно действовали в Черном и Балтийском морях, отмечается в сообщении Пентагона.

«Поэтому, встреча двух военачальников в Баку – это шаг с целью обеспечить оперативный контакт между вооруженными силами двух стран. Два генерала не обсуждали политические вопросы, это была встреча , чтобы понять и почувствовать друг друга , наладить связь, что очень трудно сделать это по телефону, "- отметил Маккензи.

Встреча готовилась несколько месяцев, добавил генерал и подчеркнул, что такой контакт особенно важен , когда военные двух стран действуют в непосредственной близости друг от друга, как это происходит в Сирии. -02D-

О встрече начальников генштабов России и США

Начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов провел в Баку встречу с главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, сообщили ТАСС в Пентагоне. По данным военного ведомства, генералы «обменялись взглядами на состояние отношений между американскими и российскими военными, а также насчет ситуации в сфере международной безопасности».

Как сообщается, стороны также определили «направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов». Генерал Армии Герасимов и генерал Данфорд также договорились о продолжении контактов между генеральными штабами стран и командованием вооруженными силами России и США.

Генералы также обсудили ситуацию в регионах, которые стали очагами международной напряженности. В их число также вошла и Сирия. Напомним, США возглавляют международную коалицию, которая совместно с сирийской оппозицией борется против боевиков исламского государства. (kommersant.ru)