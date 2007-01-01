



Мамедъяров встретился в Мюнхене с сопредседателями Минской группы

2017 Февраль 17 ( Четверг ) 01:17:12

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Ричардом Хогландом (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями об интенсификации переговорного процесса в продолжения обсуждений на Санкт-Петербургской встрече президентов Азербайджана, Армении и России в прошлом году.

Мамедъяров отметил важность повышения усилений для начала субстантивных переговоров с целью достижения продвижения в процессе урегулирования конфликта.

После встречи по приглашению сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялся совместный ужин посредников с главами МИД Азербайджана и Армении.—06D--