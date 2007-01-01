



Статус-кво в интересах Армении, нежели Азербайджана – эксперт

2017 Февраль 16 ( Четверг ) 17:55:51

Карабахский вопрос остался в тени из-за украинского и сирийского кризисов, сказал на сегодняшней встрече с журналистами в Ереване профессор Российского института гуманитарных наук, политолог Сергей Маркедонов.

Он отметил, что у России нет противоречий с Западом по карабахскому вопросу, более того, Запад более заинтересован в том, чтобы РФ активизировала свою посредническую миссию в урегулировании вопроса.

Маркедонов выразил удивление тем, что посредническую миссию РФ критикуют из-за того, что вопрос не решается окончательно. Карабахский вопрос важен для России, но не является самым главным.

«РФ не готова все бросить и заниматься карабахским вопросом, если стороны не готовы прийти к консенсусу», - сказал он.

По его словам, как Баку, так и Еревану хотелось бы, чтобы Москва сделала свой окончательный выбор. «Но этого не произойдет. Не стоит превращать Азербайджан в явного врага: это невыгодно в первую очередь Армении», - сказал он, добавив, что в этом случае Азербайджан еще больше разъярится, станет агрессивнее.

«Россия может сделать выбор и сделает его. Однако следует отметить, что это связано с угрозами, а усилия будут сфокусированы на попытках решить вопрос мирным путем», - сказал Маркедонов.

Он также отметил, что эскалация на границе возможна, война – возможна, поскольку Азербайджан недоволен ситуацией.

«Нынешний статус-кво скорее в интересах Армении, нежели Азербайджана», - сказал он, добавив, что для Москвы гораздо важнее, чтобы ситуация находилась под контролем и не было напряженности. -02D-