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Политика 2017
В Минобороны прошли встречи с начальниками Генштабов США и РФ

В Минобороны прошли встречи с начальниками Генштабов США и РФ

2017 Февраль 16 ( Четверг )  15:51:20
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В первой половине дня в четверг в Министерстве обороны состоялась встреча с прибывшим в Баку начальником Объединенного комитета штабов США Джо Данфордом.

Как сообщила пресс-служба военного ведомства, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и Данфорд обсудили вопросы развития двустороннего военного сотрудничества , а также сотрудничества в рамках НАТО и программы «Решительная поддержка» в Афганистане.

Стороны обсудили также вопросы безопасности в регионе Каспийского моря, распространение оружия массового поражения.

Во второй половине дня  Закир Гасанов принял начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, прибывшего в Баку для встречи с Данфордом.

В ходе беседы  были затронуты вопросы региональной безопасности, военно-технического сотрудничества и иные вопросы, представляющие взаимный интерес. -02D-

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