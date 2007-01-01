



Ильхам Алиев принял Джозефа Данфорда

2017 Февраль 16 ( Четверг ) 11:55:30

Президент Ильхам Алиев утром 16 февраля принял начальника Объединенного комитета штабов ВС США Джозефа Данфорда.

Как передает сайт президента, в ходе встречи было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в военной, политической, экономической областях, секторах обороны и безопасности.

Данфорд высоко оценил участие Азербайджана в международных миротворческих операциях, отметил вклад Баку в обеспечение грузоперевозок в Афганистан.

В ходе встречи была выражено убежденность, что визит Данфорда послужит дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области обороны, и в целом развитию дружественных отношений между Азербайджаном и США.

Данфорд прибыл в Баку для встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, которая состоится сегодня. –06D--