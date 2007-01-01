



Начальники Генштабов США и России проведут встречу в Баку

2017 Февраль 15 ( Среда ) 21:23:12

16 февраля в Баку состоится встреча начальника Объединенного комитета штабов США Джо Данфорда с его российским коллегой Валерием Герасимовым, об этом говорится в сообщении военного ведомства США , направленном вашингтонскому корреспонденту Turan.

Согласно тому же источнику, темой встречи будут вопросоы военного сотрудничества двух стран.

Кроме того, стороны обсудят вопросы "коммуникации между военными двух стран с целью исключения недоразумений и потенциальных кризисов", - отмечено в сообщении.

Где именно состоится встреча и сколько она продлится, не сообщается.

Источник в Пентагоне не сообщил корреспонденту Turan почему именно Баку выбран местом встречи начальников генштабов России и США.

Получить комментарий в Минобороны и МИД Азербайджана не удалось.-0-