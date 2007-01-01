



МИД Азербайджана: «референдум» на оккупированных территориях нелегитимен

2017 Февраль 14 ( Вторник ) 17:46:51

Проведение так называемого «референдума» в оккупированном Нагорном Карабахе является открытым нарушение Конституции Азербайджана и норм международного права и потому его результаты не могут иметь никакой юридической силы. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с предстоящим 20 февраля «референдумом», который проводит сепаратистский режим с целью внесения изменений в «Конституцию» Карабаха.

МИД Азербайджана вновь заявляет, что незаконный режим, созданный Арменией на временно оккупированных территориях Азербайджана, является абсолютным результатом агрессии и оккупации.

Как и подтверждено в решении ЕСПЧ от 16 июня 2016 г. «Чырагов и другие против Армении», этот режим находится под управлением и контролем Армении и продолжает свое существование благодаря военной, политической, финансовой и иной поддержки Армении.

Этот провокационный шаг, а также попытки изменить название Нагорно-карабахаского региона, являющегося составной частью Азербайджана, еще раз наглядно показывают отсутствие у Армении искренней заинтересованности в политическом урегулировании конфликта.

Более того, Армения проводит курс на нарастание напряженности, предпринимает последовательные шаги, направленные на укрепление результатов ее оккупационной политики и неприемлемого и неустойчивого статус-кво.

Армения всячески срывает все попытки мирного урегулирования конфликта путем переговоров, незаконно меняет демографический, культурный и физический характер оккупированный территорий.

Применяя положение “fait accompli” (свершившихся фактов), Армения осуществляет на оккупированных территориях экономическую и иную деятельность, включая расселение армянского населения.

Подобными действиями Армения наносит урон региональному и международному миру и безопасности и ставит их под угрозу, отмечено в заявлении.

МИД напоминает, что служащие базовыми принципами для регулирования конфликта резолюции СБ ООН: NN 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993) , резолюция 62/243 (2008) Генассамблеи ООН осуждают оккупацию азербайджанский территорий и подтверждают поддержку суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно-признанных границ.

Эти резолюции еще раз подтверждают Нагорно-Карабахский регион, как составную часть Азербайджана и содержат требования немедленного полного и безоговорочного вывода оккупационных войск с территорий Азербайджана. –06D—