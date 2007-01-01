AZ

RU

EN





 
Политика 2017
Депутаты возмущены ростом цен на продовольствие

Депутаты возмущены ростом цен на продовольствие

2017 Февраль 14 ( Вторник )  15:34:56
English Azərbaycan

  На заседании Милли меджлиса 14 февраля  депутат Али Масимли выразил возмущение тем, что падение курса доллара в последние дни, не сказалось на ценах.

«Каждый день цены на продовольствие повышаются, несмотря на то, что доллар дешевеет к манату. Необходимо изобличить дельцов и монополистов.  Рост цен противоречит целям государства.  Цены на масло, сахар, мясо не падают, а наоборот. Когда манат дешевел,  а  доллар дорожал,  дельцы  говорили, что вынуждены поднимать цену на импорт. А что сейчас происходит?  В этот вопрос необходимо серьезное вмешательство, нужны срочные  меры», - сказал он.

Депутат Фарадж Гулиев поддержал коллегу, отметив, что эти процессы  могут привести к социальному взрыву. 

Напомним, что за последние недели в Азербайджане доллар подешевел к манату  на 19 гапик или  на 10%. -16D04-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com