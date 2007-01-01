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Политика 2017
Огтай Асадов: Армянские СМИ переврали Франсуа Олланда

Огтай Асадов: Армянские СМИ переврали Франсуа Олланда

2017 Февраль 14 ( Вторник )  13:15:50
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На сегодняшнем заседании Милли меджлиса депутаты подвергли резкой критикой  президента Франции Франуа Олланда за его высказывания о Карабахском конфликте.

В последние дни армянские СМИ  распространили сообщения о том, что Олланд на встрече с членами  армянской диаспоры Франции заявил, что Карабахский конфликт должен быть решен на основе принципа права народов на самоопределение.

Депутат Азай Гулиев обвинил Олланда в прямой поддержке оккупационной политики Армении и сепаратистского режима. Он потребовал направить ноту протеста в Париж. Гулиев также указал не несовместимость подобной позиции  Олланда с посреднической миссии Франции в  Минской группе ОБСЕ.

Однако спикер Огтай Асадов заявил, что армянские СМИ переврали Олланда.  По его словам, глава парламентского комитета по международным отношениям Самед Сеидов связывался с официальными лицами Франции,  выяснилось, что слова Олланда были искажены в армянской прессе.

Согласно Асадову, Олланд, сославшись на «Мадридские принципы» говорил, что «самоопределение возможно только на основе территориальной целостности». -16D-

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