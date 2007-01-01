

Министерство транспорта и связи объединены 2017 Февраль 13 ( Понедельник ) 14:39:04

English Azərbaycan

Распоряжением президента Азербайджана создано новое министерство транспорта, связи и высоких технологий. Согласно распоряжению новое министерство создается на базе министерства транспорта и министерства связи и высоких технологий. Другим распоряжением президента министром назначен Рамин Гулузаде, являвшийся до этого министром связи и высоких технологий. –71D- http://www.contact.az/docs/2016/Economics&Finance/011500143579ru.htm#.WKGw8PmLTs0