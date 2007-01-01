AZ

RU

EN





 
Политика 2017
Министерство транспорта и связи объединены

Министерство транспорта и связи объединены

2017 Февраль 13 ( Понедельник )  14:39:04
English Azərbaycan

Распоряжением президента Азербайджана создано новое министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно распоряжению новое министерство создается на базе министерства транспорта и министерства связи и высоких технологий.

Другим распоряжением президента министром назначен Рамин Гулузаде, являвшийся до этого министром связи и высоких технологий. –71D-

http://www.contact.az/docs/2016/Economics&Finance/011500143579ru.htm#.WKGw8PmLTs0

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com