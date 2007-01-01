



Amnesty International призывает освободить Александра Лапшина

2017 Февраль 13 ( Понедельник ) 13:48:06

Международная организация Amnesty International призвала власти Азербайджана освободить блогера Александра Лапшина, арестованного в Минскве по просьбе Азербайджана и выданного на днях Баку за незаконное пересечение границы и призывы против государственности Азербайджана.

В заявлении Аmnesty International сказано, что Лапшин может подвергнуться несправедливому судебному преследованию, поэтому он должен быть освобожден, а уголовное преследование прекращено.-16D-