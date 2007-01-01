AZ

RU

EN





 
Политика 2017
Amnesty International призывает освободить Александра Лапшина

Amnesty International призывает освободить Александра Лапшина

2017 Февраль 13 ( Понедельник )  13:48:06
English Azərbaycan

  Международная  организация  Amnesty International призвала власти Азербайджана освободить блогера Александра Лапшина, арестованного в Минскве по просьбе Азербайджана и выданного на днях Баку за незаконное пересечение границы и призывы против государственности Азербайджана.

В заявлении Аmnesty  International сказано, что Лапшин может подвергнуться несправедливому судебному преследованию, поэтому он должен быть освобожден, а уголовное преследование прекращено.-16D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com