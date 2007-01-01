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Политика 2017
В ЕСПЧ направлена жалоба об убийстве журналиста Расима Алиева

В ЕСПЧ направлена жалоба об убийстве журналиста Расима Алиева

2017 Февраль 10 ( Пятница )  16:33:53
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По делу об убийстве журналиста Расима Алиева направлена жалоба в Европейский суд по правам человека.  Об этом Turan сообщил адвокат семьи журналиста Фариз Намазлы.

Семья недовольна тем, что  не наказан врач больницы и не привлечен к ответственности футболист Джавид Гусейнов именно по делу об избиении журналиста, после чего он умер в больнице.

По словам адвоката, защита неоднократно подавала ходатайства об ответственности врачей городского клинического центра, из-за халатности которых своевременно  не была сделана операция Алиеву.  Следствие также отказало в привлечении к ответственности Гусейнова, как организатора нападения,  спортсмена арестовали лишь за недонесение о готовящемся преступлении. Он получив мягкое наказание и вскоре был освобожден.

В жалобе ставятся вопросы о нарушении прав Гусейнова, гарантированных  статьями 2 (право на жизнь), 10 (свобода выражения)  и  13 (право на эффективные средства юридической защиты) Европейской конвенции.

*Расим Алиев был зверски избит группой спортсменов 8 августа 2015 года и на следующий день скончался в больнице. Фигурантами дела  стали шесть человек, включая  футболиста Джавида Гусейнова, но вскоре его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось отдельно.

31 мая Сабаильский районный суд Баку признал Гусейнова виновным по статьям 307.1. (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и 307.2. (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления)

УК Азербайджана и приговорил  к четырем годам лишения свободы. Однако 12 октября 2016 г. апелляционный суд освободил его из-под стражи.

Пять других фигурантов были признаны виновными непосредственно в избиении Алиева, повлекшем смерть и получили длительные сроки заключения. Причиной жестокой расправы над журналистом  послужил критический статус журналиста о Гусейнове.—06D—

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