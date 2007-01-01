



Amnesty International призывает пересмотреть «Нардаранское дело»

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 15:01:30

Международная организация Amnesty İnternational призывает правительство Азербайджана расследовать нарушенные права на справедливый суд и факты пыток Тале Багирзаде и еще 17-ти человек.

В заявлении AI сказано, что полученные под пытками показания не могут считаться доказательствами, и эти люди должны быть освобождены.

Amnesty İnternational считает также, что к ответственности должны быть привлечены лица, подвергшие верующих пыткам.

Организация считает также, что неотложную медицинскую помощь должны получить Яхад Балакишиев, Шамиль Абдуллаев и Бахруз Аскеров, которые во время ареста подверглись пыткам.

Безовсяких условий должен быть освобожден зампред ПНФА Фуад Гахраманлы, так как он осужден за применение своего права на свободу выражения. Организация объявила его узником совести.

Напомним, что речь идет о «Нардаранском деле -1», когда в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Аловсата Аббасова был вынесен приговор лидеру движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде и еще 17-ти подсудимым.

Багирзаде был приговорен к 20-ти годам лишения свободы по обвинению в подготовке вооруженного захвата власти и изменение конституционного строя, а зампред оппозиционной партии Народного Фуад Гахраманлы – к 10-ти годам только за то, что в Фейсбуке поддержал справедливые требования нардаранцев. Остальные осуждены также на длительные сроки заключения. -16D04-