К Лапшину допустили сотрудников посольства России

К Лапшину допустили сотрудников посольства России2017 Февраль 09 ( Четверг ) 19:24:57
Содержащемуся в Кюрдаханском СИЗО блогеру Александру Лапшину сегодня были допущены сотрудники посольства РФ в Азербайджане, сообщила вечером 9 февраля генпрокуратура Азербайджана.
В сообщении отмечается, что Лапшин был экстрадирован в Азербайджан в соответствии с нормами международного права.
МИД Азербайджана информировал об этом посольства стран в Баку гражданами, которых является Лапшин.
8 февраля Лапшин был обеспечен переводчиком и адвокатом и информирован о своиз правах.
С участием адвоката и переводчика Лапшину были предъявлены обвинения, и он был допрошен в качестве обвиняемого лица.
При поступлении в СИЗО Лапшин прошел медобследование и был признан здоровым.
В соответствии с требованиями венской конвенции о консульских отношениях и на основе обращения посольства РФ в МИД Азербайджана 9 февраля к Лапшину были допущены сотрудники дипимиссии России.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, далее говорится а пресс-релизе.
Гражданин РФ, Украины и Израиля привлечен к уголовной ответственности за незаконные посещения оккупированных территорий Азербайджана и призывы против территориальной целостности страны.—06D--