



К Лапшину допустили сотрудников посольства России

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 19:24:57

Содержащемуся в Кюрдаханском СИЗО блогеру Александру Лапшину сегодня были допущены сотрудники посольства РФ в Азербайджане, сообщила вечером 9 февраля генпрокуратура Азербайджана.

В сообщении отмечается, что Лапшин был экстрадирован в Азербайджан в соответствии с нормами международного права.

МИД Азербайджана информировал об этом посольства стран в Баку гражданами, которых является Лапшин.

8 февраля Лапшин был обеспечен переводчиком и адвокатом и информирован о своиз правах.

С участием адвоката и переводчика Лапшину были предъявлены обвинения, и он был допрошен в качестве обвиняемого лица.

При поступлении в СИЗО Лапшин прошел медобследование и был признан здоровым.

В соответствии с требованиями венской конвенции о консульских отношениях и на основе обращения посольства РФ в МИД Азербайджана 9 февраля к Лапшину были допущены сотрудники дипимиссии России.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, далее говорится а пресс-релизе.

Гражданин РФ, Украины и Израиля привлечен к уголовной ответственности за незаконные посещения оккупированных территорий Азербайджана и призывы против территориальной целостности страны.—06D--