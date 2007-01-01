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Политика 2017
К Лапшину допустили сотрудников посольства России

К Лапшину допустили сотрудников посольства России

2017 Февраль 09 ( Четверг )  19:24:57
Azərbaycan

Содержащемуся в Кюрдаханском СИЗО блогеру Александру Лапшину сегодня были допущены сотрудники посольства РФ в Азербайджане, сообщила вечером 9 февраля генпрокуратура Азербайджана.

В сообщении  отмечается, что  Лапшин был экстрадирован в Азербайджан в соответствии с нормами международного права.

МИД Азербайджана  информировал об этом посольства стран в Баку гражданами, которых является Лапшин.

8 февраля Лапшин  был обеспечен переводчиком  и  адвокатом и информирован о своиз правах.

С участием  адвоката и переводчика Лапшину  были  предъявлены обвинения, и он был допрошен в качестве обвиняемого лица.  

При поступлении в СИЗО Лапшин прошел медобследование и был признан здоровым.

В соответствии с требованиями венской конвенции о консульских отношениях и на основе обращения посольства РФ в МИД Азербайджана 9 февраля к Лапшину были допущены сотрудники дипимиссии России.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия,  далее говорится а пресс-релизе.

Гражданин РФ, Украины и Израиля привлечен к уголовной ответственности за незаконные посещения оккупированных территорий Азербайджана и призывы против территориальной целостности страны.—06D--

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