



Для чего приехал Дестекс?

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 18:22:53

Сегодня Ильхам Алиев принял докладчика комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ Алана Дестекса (Alain Destexhe), сообщает сайт главы государства.

Алиев отметил, что связи между СЕ и Азербайджаном продолжаются более 15 лет и ведется тесное сотрудничество с различными структурами СЕ. По словам Алиева, в стране осуществляются важные шаги по демократизации, ведутся реформы, диверсификация экономики.

Отметим, что деятельность Детекса вызывает критику местных правозащитников.

Члены рабочей группы по составлению единого списка политзаключенных в январе обратились в ПАСЕ с просьбой назначить нового докладчика по политзаключенным в Азербайджане.

Они указывали, что назначенный 7 марта 2016 г. для оценки ситуации с защитой прав человека в Азербайджане бельгийский депутат Дестексе, не работал по своему мандату. Он уклонялся от сотрудничества с представителями гражданского общества и правозащитниками, и вообще не приехал в страну в рамках мандата.

Дестексе лишь однажды приезжал в Баку, во время открытия гонок Formula 1 в июне 2016 года, и встретился только с официальными лицами, было сказано в обращении.—06D-