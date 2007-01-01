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Политика 2017
Для чего приехал Дестекс?

Для чего приехал Дестекс?

2017 Февраль 09 ( Четверг )  18:22:53
English Azərbaycan

Сегодня  Ильхам Алиев принял докладчика комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ Алана Дестекса (Alain Destexhe), сообщает сайт главы государства.

Алиев отметил, что связи между СЕ и Азербайджаном продолжаются более 15 лет и ведется тесное сотрудничество с различными структурами СЕ. По словам Алиева,  в стране осуществляются важные шаги по демократизации, ведутся реформы, диверсификация экономики.

Отметим, что деятельность Детекса вызывает критику  местных правозащитников.

Члены рабочей группы по составлению единого списка политзаключенных в январе обратились в ПАСЕ с просьбой назначить нового докладчика по политзаключенным в  Азербайджане.

Они  указывали, что назначенный  7 марта  2016 г.  для оценки ситуации с защитой прав человека в Азербайджане бельгийский депутат Дестексе,  не работал по своему мандату.  Он уклонялся от сотрудничества с представителями гражданского общества и правозащитниками, и вообще не приехал в страну в рамках мандата.

Дестексе лишь однажды приезжал в Баку, во время открытия гонок Formula 1 в июне 2016 года, и встретился только с официальными лицами,  было сказано в обращении.—06D-

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