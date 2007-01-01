



ЕСПЧ начал коммуникацию по 4 жалобам о сносе жилья в Баку

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 18:12:59

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к коммуникации по 4 жалобам из Азербайджана на нарушения прав собственности. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Фариз Намазлы.

Речь идет о гражданах, проживавших на проспекте Нефтчиляр, чьи дома были снесены вопреки их воле.

Решением Исполнительной власти Баку от 2010 года им были предложены компенсации из расчета 1500-2000 манат за 1 кв. м.

Часть жильцов согласилась. Однако заявители были не согласны с суммой компенсации. При этом, их дома были снесены без судебного решения.

В жалобах ставится вопрос признания нарушения прав заявителей, гарантируемых статьей 6.2 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции прав человека, статьи 1 Протокола номер 1 Конвенции ( проведение сноса в общественных интересах), 8 (нарушение права на жилье).

ЕСПЧ направил вопросы правительству. -03B-