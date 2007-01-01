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Политика 2017
В Шеки захвачен офис “Мусават” и ПНФА

В Шеки захвачен офис “Мусават” и ПНФА

2017 Февраль 09 ( Четверг )  15:20:56
English Azərbaycan

Партия «Мусават» выступила с заявлением, где сказано, что 9 февраля работники полиции и Комитета по госимуществу «захватили» офис, где располагались местные представительства партий «Мусават» и Народного фронта.

«Репрессии властей против оппозиции, которые длятся годами, в последние дни в Шеки приобрели интенсивный характер. Так, накануне были арестованы глава Шекинского отделения ПНФА Ислам Гасанов и молодой активист Самир Гасанов.

Сегодня зона тотального давления расширилась и выразилась в захвате офиса двух партий», - говорится в заявлении.

«Мусават» расценивает захват помещения, насильственное выселение и уничтожение документации, как проявление вандализма и требует положить этому конец», - отмечено в заявлении. -02D-

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