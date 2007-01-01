



Мамедьяров обсудил с послом РФ дело Лапшина

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 11:18:00

Глава МИД Эльмар Мамедъяров провел в среду встречу с послом РФ Владимиром Дорохиным на тему экстрадированного из Минска блогера Александра Лапшина.

"Мы получили ноту от российского и израильского посольств по этому вопросу. В четверг-пятницу консул РФ будет встречаться с Лапшиным в соответствии с Венской конвенцией. У посольства будет доступ для общения с ним. Мы сегодня решим чисто технические детали. Препятствий здесь не вижу", — цитирует Мамедьярова агентство РИА.

По его словам, вопрос дальнейшей судьбы Лапшина будет зависеть от следствия. "Ему предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Окончательное решение – это решение суда", — подчеркнул он. -02D-