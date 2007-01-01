



Встреча посла США с лидерами «РЕАЛ»

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 10:56:26

8 февраля посол США в Азербайджане Роберт Секута, а также дипломаты Сьюзан Челси и Уильям Солли провели встречу с исполнительным секретарем движения «РЕАЛ» Натиком Джафарли и членом Правления Азером Гасымлы.

Как написал на своей странице в Фейсбук Натик Джафарли, на встрече обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране, экономическое положение, перспективы развития ситуации, вопрос о незаконном содержании в тюрьме лидера «РЕАЛ» Ильгара Мамедова, а также последние шаги властей по усилению давления на членов «РЕАЛ».-03B-