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Политика 2017
Встреча посла США с лидерами «РЕАЛ»

Встреча посла США с лидерами «РЕАЛ»

2017 Февраль 09 ( Четверг )  10:56:26
English Azərbaycan

8 февраля посол США в Азербайджане Роберт Секута, а также дипломаты  Сьюзан Челси и Уильям Солли провели встречу с исполнительным секретарем движения «РЕАЛ» Натиком Джафарли и членом Правления Азером Гасымлы.

Как написал на своей странице в Фейсбук Натик Джафарли, на встрече обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране, экономическое положение, перспективы развития ситуации, вопрос о незаконном содержании в тюрьме лидера «РЕАЛ» Ильгара Мамедова, а также последние шаги властей по усилению давления на членов «РЕАЛ».-03B-

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