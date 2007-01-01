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Политика 2017
Ильхам Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию Лапшина

Ильхам Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию Лапшина

2017 Февраль 08 ( Среда )  23:21:32
English Azərbaycan

 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во вторник позвонил главе  Беларуси  Александру Лукашенко.

В ходе телефонного разговора стороны говорили об успешном развитии белорусско-азербайджанских двусторонних отношений, с удовлетворением вспомнили состоявшийся в конце минувшего года официальный визит Лукашенко в Азербайджан, отметили успешное выполнение достигнутых в ходе визита договоренностей.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, говорили о дальнейших встречах на уровне президентов.

Алиев  выразил признательность белорусской стороне и лично Президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Он  расценил данный шаг, как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства.

Александр Лукашенко поблагодарил Алиева за признательность,  сообщает пресс-служба президента.-06D--

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