



КЗГО призывает усилить демократический аспект соглашения ЕС-Азербайджан

2017 Февраль 08 ( Среда ) 17:40:03

Комитет защиты гражданского общества призвал усилить демократический аспект будущего соглашения о партнерстве межу Евросоюзом и Азербайджаном.

6 февраля в Брюсселе начались переговоры между ЕС и Азербайджаном по подготовке соглашения О стратегическом партнерстве, который призван заменить соглашение О партнёрстве и сотрудничестве от 1996 года.

«Комитет защиты гражданского общества Азербайджана приветствует начало нового диалога между ЕС и Азербайджаном, закладывающего фундамент для развития и углубления двусторонних отношений, проведения демократических реформ в различных областях.

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность, что задачи, представленные соглашением РСА не найдут своего решения , ибо такой важный компонент сотрудничества, как свободное общество так и не сформировалось в Азербайджане. В стране ограничена деятельность политических партий, НПО, СМИ, свобода собраний, неуклонно растет число политзаключенных», - сказано в заявлении.

Многие положения соглашения, касающиеся демократизации страны, не нашли своей реализации из-за того, что в Азербайджане не была обеспечена свободна гражданского общества и СМИ - краеугольных камней развитого демократического общества.

«Учитывая это, КЗГО призывает руководство ЕС и правительство Азербайджана сделать компонент демократических реформ, верховенства закона, свободы гражданского общества и защиты прав человека основным в новом проекте соглашения О стратегическом партнерстве», - подчеркнуто в обращении. -0-