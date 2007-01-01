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Политика 2017
Государства должны предупредить граждан о недопустимости поездок на оккупированные территории Азербайджана - МИД

Государства должны предупредить граждан о недопустимости поездок на оккупированные территории Азербайджана - МИД

2017 Февраль 08 ( Среда )  17:28:23
English Azərbaycan

  МИД Азербайджана призвал не политизировать дело блогера Лапшина, арестованного и экстрадированного в Баку из Беларуси.

Лапшин знал, что  включен  в список нежелательных лиц за незаконное посещение Карабаха,   однако в июне 2016 года он преднамеренно приехал в Азербайджана с другим паспортом. Именно поэтому Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 281.2 (призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение границы) и объявила его в международный розыск, говорится в заявлении.

 МИД Азербайджана вновь призывает иностранных граждан отказаться от поездок на оккупированные Арменией азербайджанские территории. В тоже время, государства должны предупредить своих граждан о юридических последствиях таких поездок, отмечено в заявлении. -02D-

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