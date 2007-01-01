AZ

RU

EN





 
Политика 2017
Посольство Израиля отслеживает дело Лапшина

Посольство Израиля отслеживает дело Лапшина

2017 Февраль 08 ( Среда )  16:38:08
English Azərbaycan

Посольство Израиля в Азербайджане занимается делом Лапшина и контактирует с соответствующими структурами. Об этом агентству Turan заявил заместитель посла Израиля в Азербайджане Амир Ром, в ответ на запрос о действиях Дипмиссии этой страны в связи с арестом и выдачей израильского гражданина Александра Лапшина Азербайджану.

«Мы внимательно отслеживаем развитие событий по делу господина Лапшина  и находимся в контакте с соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам», - сказал дипломат. -02В-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com