



Александр Лапшин помещен в СИЗО

2017 Февраль 08 ( Среда ) 11:38:01

Экстрадированный 7-го февраля из Беларуси в Баку блогер Александр Лапшин помещен в СИЗО номер 1 (Кюрдаханы) Пенитенциарной службы. Об этом Turan сообщил глава пресс-службы генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, при этом, не раскрыл деталей.

В частности, остается неясным кто будет защищать Лапшина, кто будет вести следствие по данному делу?

Официальные органы также уклоняются от вопроса о вероятности выдачи Лапшина Израилю с учетом письменных извинений блогера и обращения его матери к Ильхаму Алиеву.-03B06-