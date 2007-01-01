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Политика 2017
Александр Лапшин помещен в СИЗО

Александр Лапшин помещен в СИЗО

2017 Февраль 08 ( Среда )  11:38:01
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Экстрадированный 7-го февраля из Беларуси в Баку блогер Александр Лапшин помещен в СИЗО номер 1 (Кюрдаханы) Пенитенциарной службы. Об этом Turan сообщил глава пресс-службы генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, при этом, не раскрыл деталей.

В частности, остается неясным кто будет защищать Лапшина, кто будет вести  следствие по данному делу?

Официальные органы также уклоняются от вопроса о вероятности выдачи Лапшина Израилю с учетом письменных извинений блогера и обращения его матери к Ильхаму Алиеву.-03B06-  

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