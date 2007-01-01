



Блогер Александр Лапшин экстрадирован в Азербайджан

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 23:40:06

Спецрейсом азербайджанской компании Silk Way Biznes поздно вечером 7 февраля из Минска в Баку был доставлен блогер Александр Лапшин. Беларусь экстрадировала его по запросу Азербайджана.

Лапшин был выведен из VIP зала аэропорта в сопровождении сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана в камфуляжной форме и черных масках,, в наручниках. При этом блогер улыбался.

В связи с его прибытием были приняты повышенные меры безопасности. Прилегающая к VIP залу территория аэропорта была очищена от автомобилей, сотрудники правоохранительных органов препятствовали ведению съемок.

В то же время, группе журналистов из провластных СМИ было позволено провести съемки процесса вывода блогера из самолета и его прохождения через зал аэропорта. Представителям независимых СМИ такую возможность не предоставили.

Против Лапшина в Азербайджане было начато уголовное дело было начато по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса и он был объявлен в международный розыск..

Он незаконно посетил оккупированных территории Азербайджана и совершал призывы против территориальной целостности страны.

В конце 2016 г. Лапшин был задержан в Минске и по запросу Азербайджана экстрадирован в Азербайджан.

Лапшин объявляется гражданином Израиля, РФ и Украины. Израиль и Россия призывали Минск не выдавать его Баку—06C--