



Верховный суд Беларуси признал законным экстрадицию Лапшина

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 14:41:23

Верховный суд Беларуси во вторник признал законным решение об экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан, сообщило агентство БЕЛТА.

Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Верховный суд Беларуси проверил законность и обоснованность постановления Минского городского суда. Александр Лапшин в зале суда не присутствовал.

Напомним, что ранее президент Лукашенко заявил, что у Минска нет оснований не передавать Лапшина Азербайджану.

Сегодняшнее решение ВС Беларуси является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит, сказал судья.

Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Александра Лапшина.

Отметим, что в Баку Лапшин обвиняется в поддержке армянских сепаратистов и призывах, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Он также въезжал в Азербайджан по поддельным документам.

Израиль и Россия , гражданином которых Лапшин является, пытались не допустить выдачи, однако Минск не поддался давлению.-02D-