



Во вторник в Брюсселе стартуют переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС

2017 Февраль 06 ( Понедельник ) 22:45:56

Во вторник в Брюсселе стартуют переговоры по новому соглашению о партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом, сказал президент Ильхам Алиев 6 февраля в ходе совместного с главой Совета Европейского союза Дональдом Туском заявления для прессы в Брюсселе.

"Я желаю успеха переговорщикам и надеюсь, что они не будут терять время, начнут завтра и в ближайшее время представят документ, который будет определять стратегическое сотрудничество между нами на долгие годы", - сказал Алиев.

Он обратил внимание на то, что с девятью странами ЕС у Азербайджана уже есть подписанные или принятые документы о стратегическом партнерстве. И это является хорошей основой для будущего соглашения между ЕС и Азербайджаном.

Алиев указал на большой потенциал для сотрудничества. «У нас очень активный политический диалог, и мы регулярно встречаемся и обсуждаем важные политические события и политические реформы в нашей стране. Мы привержены к продолжению демократических реформ в Азербайджане, чтобы обеспечить более широкие возможности для всех граждан нашей страны", - заявил Алиев.

Касаясь энергетического сотрудничества Алиев сказал, что стороны работают над продвижением "Южного газового коридора", который является одним из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в настоящее время в Европе".

Для реализации этого проекта необходимы инвестиции в размере более 40 миллиардов долларов, добавил Алиев.

По его словам, Азербайджан с его огромными месторождениями природного газа является новым альтернативным источником природного газа для европейского рынка.

Президент Азербайджана подчеркнул, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Я еще раз отметил, что на протяжении многих лет наши земли находятся под оккупацией. Армения оккупировала почти 20 процентов территории Азербайджана, нарушила все гуманитарные нормы, нормы международного права", - сказал Алиев.

По его словам, Армения также не выполняет четыре резолюции Совета безопасности ООН, принятые в начале 1990-х годов, которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с территорий Азербайджана.

Алиев поблагодарил Туска за подтверждение поддержки ЕС территориальной целостности Азербайджана.

По его словам, стороны обсудили также огромный потенциал сотрудничества в области транспорта.

«Азербайджан вложил большие инвестиции в создание нового железнодорожного сообщения в регионе", - сказал Алиев, имея в виду дорогу Баку-Тбилиси-.Карс. Он выразил надежду, что этот новый маршрут, соединяющий Азию с Европой, будет эксплуатироваться, а также поможет сократить время доставки грузов из Европы в Азию и в обратном направлении почти в два раза», - подчеркнул Алиев.—06D--