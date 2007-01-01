



Форум гражданского общества ВП призвал руководство ЕС надавить на Баку

2017 Февраль 06 ( Понедельник ) 16:34:44

В понедельник Форум гражданского общества стран Восточного партнерства присоединился к 75 другим НПО и подписал письмо с призывом к главам Евросовета, Еврокомиссии и Представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности использовать нынешний визит Ильхама Алиева, чтобы убедить его положить конец подавлению прав человека в Азербайджане.

В послании напоминается, что Алиев проводит в Брюсселе переговоры о заключении нового договора между ЕС и Азербайджаном, и в то же время Баку ограничивает пространство для деятельности критической журналистики и политической оппозиции, преследуя и арестовывая многих активистов.

Власти стремятся узаконить свои репрессии, вводя ограничения против гражданского общества на законодательном уровне.

Обещания властей, что они сняли в январе 2017 года некоторые ограничения – неубедительны, не находят подтверждения и не играют фундаментального значения.

Поэтом Форум гражданского общества Восточного партнерства просит руководство Евросоюза на встречах с Алиевым настоять на:

• Немедленном и безусловном освобождении неправомерно осужденных правозащитников, журналистов, представителей гражданского общества и политических активистов, в первую очередь , Ильгара Мамедова;

• Реформировать законы и нормативные акты, ограничивающие работу НПО и снять запрет на независимое финансирование, как того потребовала Венецианская комиссия;

• Прекратить политически мотивированные судебные преследования правозащитников, журналистов, представителей гражданского общества и политических активистов;

• Аннулировать приговоры правозащитникам, журналистов, представителей гражданского общества и политических активистов, которые были освобождены, и устранение текущих ограничений на свободу их передвижения;

• Реформировать законодательные акты, которые ограничивают работу независимых СМИ и свободу слова, в том числе в Интернете. -02D-