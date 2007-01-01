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Политика 2017
И.Алиев отказался от встречи с главой Европарламента

И.Алиев отказался от встречи с главой Европарламента

2017 Февраль 06 ( Понедельник )  15:10:24
English Azərbaycan

Запланированная на 14 часов по бакинскому времени встреча главы Европарламента Антонио Таяни с президентом Ильхамом Алиевым, отменена по инициативе азербайджанской стороны.

Как говорится в сообщении на сайте Евросоюза, Алиев отказался говорить с Таяни из-за того, что сегодня в Европарламенте пройдут дебаты о нарушениях прав человека в Азербайджане.

Столь демонстративное поведение  говорит о том, что Баку не желает выслушивать критику в свой адрес по данным вопросам.

Напомним, что в дебатах примут участие двое бывших политзаключенных – Эмин Милли и Хаджиджа Исмалова, а также пятеро членов Европарламента, которые поднимут вопрос о нарушении Азербайджаном основополагающих прав и свобод своих граждан.

   Ильхам Алиев не раз обвинял Европарламент в антиазербайджанской позиции и сотрудничестве с недругами Азербайджана. Однако, Баку с удовольствием ссылается на мнение того же Европарламента, когда тот поддерживает его позицию по карабахскому конфликту. -02D-

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