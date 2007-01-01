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Политика 2017
Алиев начинает переговоры о стратегическом партнерстве ЕС-Азербайджан

Алиев начинает переговоры о стратегическом партнерстве ЕС-Азербайджан

2017 Февраль 06 ( Понедельник )  11:53:06
English Azərbaycan

В понедельник в Брюсселе пройдут переговоры  на высшем уровне  по проекту соглашения  о стратегическом партнерстве, которое охватит  сферы энергетики, экономики, транспорта, торговли,  политики, прав человека и др.  

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который отбыл  в Брюссель в воскресенье, проведет встречи с руководством ЕС и выступит в Европарламенте.

Новое соглашение должной будет заменить  соглашение  о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года,  многие положения которого, официальный Баку так  и не выполнил.

В мае 2015 года  Администрация Алиева в самый последний момент на Рижском саммите Восточного партнерства ЕС уклонилась  от подписания соглашения об ассоциативном членстве.  В последующем ЕС вынужден    был пойти на уступки Баку и заменить соглашение о ассоциации на соглашение о партнерстве, тем самым понизив уровень сотрудничества.  Азербайджанское правительство  уклонятся от тесного сотрудничества с ЕС, который настаивает  на выполнении   обязательств в сфере строительства демократии, защиты прав человека,  утверждения стандартов ЕС.--0--

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