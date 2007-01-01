



Алиев начинает переговоры о стратегическом партнерстве ЕС-Азербайджан

2017 Февраль 06 ( Понедельник ) 11:53:06

В понедельник в Брюсселе пройдут переговоры на высшем уровне по проекту соглашения о стратегическом партнерстве, которое охватит сферы энергетики, экономики, транспорта, торговли, политики, прав человека и др.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который отбыл в Брюссель в воскресенье, проведет встречи с руководством ЕС и выступит в Европарламенте.

Новое соглашение должной будет заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, многие положения которого, официальный Баку так и не выполнил.

В мае 2015 года Администрация Алиева в самый последний момент на Рижском саммите Восточного партнерства ЕС уклонилась от подписания соглашения об ассоциативном членстве. В последующем ЕС вынужден был пойти на уступки Баку и заменить соглашение о ассоциации на соглашение о партнерстве, тем самым понизив уровень сотрудничества. Азербайджанское правительство уклонятся от тесного сотрудничества с ЕС, который настаивает на выполнении обязательств в сфере строительства демократии, защиты прав человека, утверждения стандартов ЕС.--0--