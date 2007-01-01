



HRW: Брюссель должен потребовать от Ильхама Алиева освободить политзаключенных

2017 Февраль 06 ( Понедельник ) 11:01:17

Руководство Евросоюза должно оказать давление на президента Ильхама Алиева, чтобы освободить несправедливо осужденных политических активистов, журналистов и других критиков правительства, говорится в заявлении Human Rights Watch в связи с визитом в Брюссель главы Азербайджана.

ЕС также должен призвать Алиева прекратить преследование независимых групп и дать им возможность работать без вмешательства государства.

Алиев будет в Брюсселе 6 февраля для переговоров по новому соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС. Ожидается его встреча с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером, президентом Европейского совета Дональдом Туском и другими высшими должностными лицами ЕС.

Лотте Лайхт, директор ЕС Хьюман Райтс Вотч.

"По мере того, как Азербайджан и ЕС формируют новую эру сотрудничества, необходимо, чтобы ЕС реально защищал права человека, а не закрывал глаза на репрессии Алиева на инакомыслящих", - сказал директор HRW Лотте Лайхт.

ЕС должен использовать встречи с Алиевым, чтобы обеспечить реализацию срочных реформ в области прав в Азербайджане.

В последние годы власти Азербайджана целенаправленно ограничивают критическую журналистику и активность оппозиции, арестовывая и преследую многих активистов, известных правозащитников и журналистов. Драконовские законы и нормативные акты препятствуют функционированию независимых групп и их финансирование, отмечено в заявлении.

В 2016 и 2017 годах в стране продолжались репрессии против активистов и блоггеров по фиктивным обвинениям, связанным с наркотикам.

Более десятка активистов, осужденных по политически мотивированным судам в 2013 -2015 гг. остаются в тюрьме. Среди них Ильгар Мамедов, лидер движения «РЕАЛ».

В 2014 г. Евросуд по правам человека постановил, что арест Мамедова необоснован и он должен быть освобожден, однако Баку не выполнил это решение.

Многим активистам запрещен выезд из страны, а их банковские счета арестованы.

Многие НПО прекратили свою работу из-за запрета на иностранное финансирование.

«Любые переговоры с Азербайджаном должны включать четко сформулированные ожидания об улучшении в области прав человека, включая немедленное и безусловное освобождение правозащитников, политических оппозиционеров и журналистов», - сказал Лайхт.

"Углубление взаимодействия с Баку без улучшения ситуации с правам человека будет означать, что ЕС отказался от поддержки несправедливо осужденных в Азербайджане», - отметил глава HRW. -02D-