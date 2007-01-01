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Политика 2017
Тело военнослужащего Чингиза Гурбанова возвращено азербайджанской стороне

Тело военнослужащего Чингиза Гурбанова возвращено азербайджанской стороне

2017 Февраль 05 ( Воскресенье )  16:14:51
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При посредничестве ОБСЕ и МККК 5 февраля состоялась передача азербайджанской стороне тела солдата Чингиза Гурбанова, погибшего в ходе пресечения прорыва диверсионной группы противника  29 декабря. Об этом сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Принятыми со стороны Министерства Обороны соответствующими  мерами, а также при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика и Международного Комитета Красного Креста процесс передачи тела военнослужащего состоялся в направлении села Бала Джафарли Газахского района, говорится в официальном сообщении.
 

Тело солдата  в  сопровождении почетного караула с отданием воинских почестей было отправлено в город Баку.—06D--

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