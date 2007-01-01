



Тело военнослужащего Чингиза Гурбанова возвращено азербайджанской стороне

2017 Февраль 05 ( Воскресенье ) 16:14:51

При посредничестве ОБСЕ и МККК 5 февраля состоялась передача азербайджанской стороне тела солдата Чингиза Гурбанова, погибшего в ходе пресечения прорыва диверсионной группы противника 29 декабря. Об этом сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Принятыми со стороны Министерства Обороны соответствующими мерами, а также при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика и Международного Комитета Красного Креста процесс передачи тела военнослужащего состоялся в направлении села Бала Джафарли Газахского района, говорится в официальном сообщении.



Тело солдата в сопровождении почетного караула с отданием воинских почестей было отправлено в город Баку.—06D--