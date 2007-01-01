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Политика 2017
МИД: Неправильно политизировать экстрадицию блогера

МИД: Неправильно политизировать экстрадицию блогера

2017 Февраль 03 ( Суббота )  22:35:57
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“Быть блогером или журналистом не дает никакому основания нарушать законы и не предоставляет и право неприкосновенности. По этой причине не надо политизировать  экстрадицию блогера Лапшина и пытаться придать этому факту видимость нарушения «свободы слова». 

Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя информацию в связи с экстрадицией израильского блогера в Азербайджан.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что этот вопрос чисто юридический, и созданная вокруг этого вопроса необоснованная шумиха и дискуссии непонятны.  

 «Азербайджан на основе Кишиневской Конвенции о правовой  помощи и правовым консультациям по гражданским, семейным и уголовным делам в рамках СНГ, принятой в  2002 году, предпринял соответствующие меры по экстрадиции задержанного в Беларуси А.Лапшина», сказал официальный представитель   МИД, обвиняя Армению.

 «Необоснованная и смешная активность Армении в этом вопросе, попытка политизировать этот вопрос изобличает  грязные намерения, преследуемые Арменией.  Армения обманным путем  подталкивает иностранных граждан посетить оккупированные территории Азербайджана, а затем пытается превратить  этих лиц в инструмент своей политической пропаганды», заявил Гаджиев. 

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